Zangeres Karsu krijgt amper contact met familie: oma ligt onder het puin

Ook Karsu’s oma ligt „ergens onder het puin”, zei ze in het radioprogramma. „Mijn tante ook. Haar man is net gered.” De oma van Karsu is hulpbehoevend en kan niet meer goed lopen. „Het gebouw waarin ze woont is ingestort.” Met een kleine groep familieleden heeft Karsu momenteel contact. Hoe het met de rest gaat, weet ze nu niet. „Het is bizar als ik het zo zeg. Ik denk dat ik het me nog niet zo goed realiseer.”

Op de dag van de aardbeving in het zuiden van Turkije bij de grens met Syrië sliep Karsu in Istanbul, waar zij was voor een klus. „Door de dag heen kregen we steeds meer informatie, maar voornamelijk ook geen informatie en geen contact. Dat is wat het heel erg moeilijk heeft gemaakt.”

Karsu is inmiddels terug in Nederland. „Ja, nu zijn we hier. Het is heel surrealistisch.” In het vliegtuig terug naar Nederland vroeg Karsu zich af of ze niet „de andere kant op, terug naar het dorp” moest. „Misschien ga ik nog wel, ik weet het niet.”

Een dag na de aardbeving bij de grens met Syrië is het dodental opgelopen tot 4361. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gewaarschuwd dat het aantal doden in de komende week „significant op kan lopen” en sluit niet uit dat het dodental tot 20.000 kan stijgen.