Barack Obama te gast in interviewserie Oprah Winfrey

Uit de persverklaring van Apple TV+, dat The Oprah Conversation uitzendt, wordt niet duidelijk of de opnames van het interview hebben plaatsgevonden voor of na de presidentsverkiezingen. Het is dus ook niet bekend of Obama in het gesprek uitweidt over de winst van zijn voormalig vice-president Joe Biden.

A Promised Land komt uit in 25 talen, waaronder het Nederlands. „Dit boek was het wachten waard”, verklaart Oprah woensdag in een statement. „Iedereen die het zal lezen wordt meegevoerd naar de Oval Office, de Cabinet Room, de Situation Room en soms zelfs naar de slaapkamer.”

In september twitterde Obama: „Er gaat niets boven het gevoel een boek af te ronden, en ik ben erg trots op dit werk. In A Promised Land probeer ik een eerlijk beeld te geven van mijn presidentschap, de zaken waarmee we als land moeten dealen en hoe we onze verschillen kunnen vieren en de democratie kunnen laten werken voor iedereen.”

A Promised Land komt uit op 17 november, dan is ook de uitzending met Obama te zien.