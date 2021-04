Boudewijn de Groot stopt met optreden

In eerste instantie zou De Groot samen met Henny Vrienten en George Kooymans een afscheidstournee doen met hun gelegenheidstrio Vreemde Kostgangers. Deze tournee moest vanwege de coronacrisis worden uitgesteld naar 2022. Maar nu George Kooymans door ALS niet meer kan optreden, gaan ook die concerten niet meer door.

De Groot spreekt van ’de spreekwoordelijke nachtkaars’. „Maar dat wil niet zeggen dat ik ook stop met muziek maken. En teksten schrijven. Dat laatste heb ik de afgelopen jaren al ruimschoots gedaan en ik hoop het even ruimschoots te kunnen blijven doen.” En ’de platen blijven natuurlijk eeuwig.’

Friese hertalingen

De zanger schrijft nog Engelstalige teksten voor de Dashboard Danglers, de band van bassist Jaco van der Steen, waar ook zijn zoon Marcel de Groot bij betrokken is. Met Van der Steen heeft hij ook een aantal ’kinderliedjes’ geschreven, die hij in de nabije toekomst hoopt uit te geven als cd.

Ook komt er een cd met Fries hertaalde liedjes uit zijn rijke repertoire. „Er komen betere tijden”, belooft De Groot zijn fans op zijn website. „Blijf gezond, verstandig en geduldig.”

Edison

De Groot gold in de jaren zestig en zeventig als de ’Bob Dylan van de Lage Landen’. Hij had grote successen met hits als Welterusten Mijnheer de President, Het land van Maas en Waal en Avond. In de jaren negentig stond hij in de musical Tsjechov van Robert Long, waarmee hij twee jaar toerde.

Sindsdien opereerde De Groot lange tijd vooral achter de schermen, als producer van mensen als Vrienten, Rob de Nijs en Stef Bos. In 2015 was De Groot het onderwerp van de documentaire Kom nader van regisseur Suzanne Raes. De zanger kreeg een Edison voor zijn bijdrage aan de Nederlandse cultuur en werd in 1999, samen met zijn vroegere vaste tekstdichter Lennart Nijgh, benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.