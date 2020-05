Robbie vindt virtuele reünie Take That minder gek dan stadionshow

De mannen van Take That kwamen, op Jason Orange na, vanuit hun eigen woning bij elkaar. Robbie voegde zich wat later bij Gary Barlow, Mark Owen en Howard Donald. „Ik ben er nu, de vorige keer was ik vijftien jaar te laat”, doelde hij op zijn tijdelijke terugkeer bij de groep.

Alle grote hits van de band kwamen voorbij. Zo zongen de mannen onder meer Back For Good, The Flood, Pray en Never Forget. Met het optreden dat op het YouTube-kanaal en op de Facebookpagina van Meerkat Music live werd uitgezonden, wordt geld opgehaald voor organisaties die de muziekindustrie ondersteunen.

Robbie vertrok on 1995 bij Take That, maar keerde in 2010 voor vier jaar terug. De laatste keer dat hij met de mannen optrad was in 2018 tijdens de finale van X Factor.