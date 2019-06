Vjeze Fur maakt kookshow voor VPRO

Voor Lekker Fred in het land reist Freddy door Zeeland om ingrediënten te verzamelen voor een diner dat hij samen met Edwin gaat bereiden. Tijdens zijn reis komt de rapper een aantal opmerkelijke types tegen, zoals onder meer een zalm met zelfmoordneigingen en een bosnimf die hem aan kruiden helpt. Volgens de VPRO is het eenmalige programma anders dan andere kookshows en moet het aantonen dat je met „goede ingrediënten en een snufje, of een flinke eetlepel, gekkigheid een heerlijke maaltijd op tafel kunt zetten.”

Lekker Fred in het land is op 4 juli om 22.25 uur te zien op NPO 3.