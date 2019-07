Rosario Dawson op campagne met Cory Booker

De Luke Cage-actrice bevestigde in maart dat ze een relatie heeft met Booker. „Het is een geweldig mens”, zei ze toen over hem voor de camera’s van TMZ. „Ik ben erg dankbaar om met iemand te zijn die ik respecteer en liefheb en bewonder en die zo briljant is en vriendelijk, zorgzaam en liefdevol.”

Booker is momenteel de senator voor de staat New Jersey. Begin februari kondigde hij aan een gooi te willen doen naar het presidentschap.