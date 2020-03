Disney stelt evenement rond lancering Disney+ uit om coronavirus

Disney zou eigenlijk donderdag 5 en vrijdag 6 maart een speciaal evenement organiseren om de Europese release van Disney+ te vieren. In een evenementenhal in Londen zouden ’exclusieve’ presentaties gegeven worden door belangrijke personen van de streamingdienst. Ook werden er een paar ’special guests’ verwacht. In plaats van een fysiek evenement gaat Disney haar streamingdienst in Europa nu via sociale media en door middel van persberichten promoten.

In Nederland is Disney+ al sinds november vorig jaar beschikbaar. In de rest van de wereld werd de streamingdienst in de maanden erna langzaamaan uitgerold.