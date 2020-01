Dat was even schrikken aan het begin van Heel Holland bakt. Jurylid Janny van der Heijden in een Zeeuws (?) kostuum met klompen aan de voeten. Of zoals André het zei: onze eigen Zeeuwse bolus. Maar ja, wat wil je als je dit keer het thema: Holland hebt uitgekozen. Dan moet er natuurlijk wel een goede aftrapper komen. Tja, gelukkig heeft ze meer verstand van bakken, zullen we maar zeggen.