Ongeluk zit ook in klein hoekje in museum of atelier Pas op: vijf gevaarlijke kunstwerken

'Kijk uit, Attention' van Krijn Giezen tilt de bezoeker voor even op van de aarde.

Het is een van de intrigerendste kunstwerken in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum: Kijk Uit Attention van Krijn Giezen. Deze betonnen trap van 87 meter lang, die tot boven de bomen op de Franse berg reikt, biedt prachtig uitzicht op Park de Hoge Veluwe. Het kunstwerk is slechts sporadisch toegankelijk voor het publiek, sinds er in 2006 een tragisch ongeval plaatsvond en de trap – toen nog zonder leuningen en veiligheidshekjes – het predikaat ’gevaarlijk’ kreeg. Deze zomer, van 8 juli t/m 3 september, is het weer open.