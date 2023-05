Metallica doneert 40.000 euro aan stichting tegen huiselijk geweld

Metallica trapte vorige week in de Johan Cruijff ArenA hun M72 World Tour af. De non-profitorganisatie van de band, All Within My Hands, doneerde zaterdag op de tweede concertavond 40.000 euro aan Blijf Groep.

Hanneke Bakker, directeur van Blijf Groep, bedankt de metalband voor de donatie. „Het is overweldigend dat een band als Metallica het succes deelt met degenen die geconfronteerd worden met de lelijke kant van het leven. Sleeping with one eye open - zoals in het lied van Metallica - is wat vrouwen, mannen en kinderen doen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Het bepaalt hun leven, gezondheid en toekomst. Met de donatie van Metallica kunnen wij hun leven veiliger maken.”

Blijf Groep wil het bedrag deels gebruiken om een tweede Oranje Huis in Amsterdam te realiseren. In een Oranje Huis wordt opvang, ondersteuning en begeleiding geboden aan slachtoffers van huiselijk geweld.