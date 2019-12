FBI doet voorlopig geen onderzoek naar prins Andrew

Het onderzoek verkeert nog in een vroeg stadium. Epstein werd in juli aangehouden op verdenking van een hele waslijst aan misbruik, wat hij overigens in alle toonaarden ontkende. Minder dan een maand nadat hij werd gearresteerd, maakte hij in zijn cel in New York een einde aan zijn leven. Dat was echter voor de Amerikaanse Justitie geen reden het onderzoek naar zijn handelingen te staken. Er werd zelfs een oproep gedaan aan degenen die door hem zouden zijn misbruikt om bekentenissen af te leggen en via een speciaal daarvoor ingestelde telefoonlijn contact te zoeken met de FBI.

De Britse prins Andrew was lange tijd bevriend met Epstein, die hem aan zakelijke contacten hielp. Vorige maand sprak Andrew in een interview met de BBC over die vriendschap, waarbij hij zichzelf en zijn gezin vooral als slachtoffer zag van alle ophef over de 'ongepaste' gedragingen van Epstein. Die uitspraken zorgde in het Verenigd Koninkrijk voor zoveel opwinding, verontwaardiging en woede dat de hertog van York gedwongen was al zijn publieke functies met onmiddellijke ingang neer te leggen. Bij de traditionele kerstdienst met de koninklijke familie afgelopen woensdag op Sandringham bleef hij weg om de media te ontlopen.

Volgens de bronnen van de FBI is de prins op dit moment niet in beeld. Het onderzoek is in eerste instantie gericht op degenen die het ronselen van meisjes faciliteerden, en daar hoort hij niet bij. Vandaar ook de belangstelling voor Ghislaine Maxwell, die volgens een eerdere getuigenis van Virginia Giuffre ook bewerkstelligde dat de destijds zeventienjarige Virginia seksuele diensten verleende aan Andrew. Zowel Maxwell als de prins ontkent dat. Andrew beweerde in zijn gewraakte interview Virginia niet te kennen en ook nooit te hebben ontmoet. Dat er een foto van hen beiden bestond, nota bene genomen in het huis van Maxwell, kon hij niet verklaren. Wellicht was het een trucage, suggereerde hij.