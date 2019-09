Prins Charles bij heiligverklaring kardinaal Newman

Ⓒ BSR Agency

Prins Charles woont op 13 oktober in het Vaticaan de canonisatie oftewel heiligverklaring bij door paus Franciscus van kardinaal John Henry Newman (1801-1890). Deze Engelsman was theoloog en dichter, aanvankelijk een Anglicaanse priester en professor in Oxford en daarna een rooms-katholieke priester en kardinaal. Hij was ook oprichter van de Katholieke Universiteit van Ierland in Dublin (1854).