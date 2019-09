Ali B blijft Marco Borsato altijd dankbaar

Het is Ali’s enige nummer 1-hit in de Nederlandse Top 40 en daar blijft hij zijn ’big bro’ Marco altijd dankbaar voor, schrijft de rapper in een uitgebreid bericht op Instagram.

Voor Ali is het erg speciaal dat de zanger in hem geloofde terwijl hij destijds nog vrij onbekend was. „Ik weet nog dat voor mij een heel nieuwe wereld open ging en ik ben nog steeds verbaasd over het respect en gevoel van gelijkwaardigheid dat Borsato mij gaf, terwijl ik nog niks had gepresteerd, Marco Borsato gaf mij elke keer die 4 minuten op dat podium alsof het ook van mij was”, blikt de rapper terug.

„Wat veel mensen ook niet weten is dat, ondanks successen als Rampeneren, Mocroflavor etc., ik maar één nummer 1-hit heb gescoord en dat was deze. Sterker, de track kwam binnen op 1!”

Vijftien jaar later is het liedje nog steeds populair bij zijn fans. „Nog steeds als ik aan het publiek vraag welke track zij willen dat ik doe, komt deze altijd voorbij, daarom mogen we wat mij betreft wel spreken van een ware classic... Borsato, big bro ik blijf je voor altijd dankbaar.”