Bruce Springsteen en Barack Obama brengen boek uit

In het 320 pagina’s tellende boek staan behalve interviews ook meer dan 350 foto’s en archiefmateriaal uit de persoonlijke collecties van de voormalig president en de zanger. Zo zijn onder andere handgeschreven songteksten van Springsteen en concepten van Obama’s veelgeprezen toespraken opgenomen. De twee hebben het in hun gesprekken over onderwerpen als ras, het vaderschap, Amerikaanse helden en muziek.

„De gesprekken die Bruce en ik in 2020 hadden, voelen vandaag net zo urgent als toen. Ze vertegenwoordigen onze voortdurende inspanning om erachter te komen hoe we als Verenigde Staten op het punt zijn gekomen waar we nu zijn en hoe we een meer verbindend verhaal kunnen vertellen dat de kloof tussen de idealen van Amerika en de realiteit kan dichten”, aldus Obama.

Begin dit jaar maakten Springsteen en Obama al een achtdelige podcast met dezelfde naam als het boek. Daarin voeren ze ook ’diepe en onthullende gesprekken’, aldus Spotify. De twee zijn al ruim tien jaar goede vrienden.