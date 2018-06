Reese Witherspoon weer in Legally Blonde

Afgelopen week werd al bekend dat de 42-jarige Reese in onderhandeling was met filmstudio MGM.

Het is zeventien jaar geleden dat Legally Blonde uitkwam. Het tweede deel Legally Blonde 2: Red, White & Blonde verscheen in 2003. De films vertellen het verhaal van de rijke Elle Woods. Als ze van de ene op de andere dag wordt gedumpt door haar vriendje, die naast ’looks’ ook ’brains’ in zijn vriendin terug wil zien, besluit Elle rechten te gaan studeren aan de Universiteit van Harvard. In het tweede deel zet ze haar eerste stappen als advocaat. Waar het derde verhaal over gaat, is nog niet bekend.