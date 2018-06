Onverwachte Queen Elizabeth look-a-like

De countryzanger verscheen woensdagavond in een opvallende outfit bij de CMT Music Awards in Nashville: hij droeg identieke kleding als koningin Elizabeth droeg bij het huwelijk van prins Harry en Meghan. Boven zijn limoengroene colbertje had hij zelfs een gelijkend limoengroen hoedje kunnen vinden, bekleed met paarse veren.

Later zou blijken dat dit niet één of ander modestatement was, maar dat Darius deel uitmaakte van een sketch, gebaseerd op het idee dat Harry en Meghan swingend door Nashville dansten als een soort afterparty na hun bruiloft.