538-dj Barend uitgemaakt voor racist: ’Zeur niet zo!’

Vrijwel direct nadat hij de plaat van de populaire boyband heeft afgekondigd, gaat het mis. „Serieus? Echt een hele, hele, hele dikke middelvinger voor jullie allemaal”, zegt Barend, bij wie de verbazing vrijwel direct is omgeslagen naar woede, in zijn avondshow op Radio 538. „En daarmee bedoel ik niet degenen die op dit moment gewoon luisteren, maar de ’BTS-army’. En het gaat me allemaal nog meer gezeik opleveren, maar dat zal allemaal wel.”

Barend vertelt dat hij zojuist Dynamite, het nieuwe nummer van BTS, heeft afkondigd en het een ’ge-wel-dige’ plaat vindt. „Maar ik kon het eigenlijk niet zo goed verstaan, het is een soort Koreaans-Engels. Maar, wat er nu gebeurt... Een soort bombardement. Ik heb geen idee wat voor mensen julie zijn, maar jullie zijn gewoon niet goed bij je hoofd.”

Vervolgens somt de 32-jarige dj een aantal reacties op die in zijn scherm verschijnt:

- ’Wat er net op 538 door Barend is gezegd, is xenofobisch.’

- ’Dit doet oprecht pijn.’

- ’Hoezo zijn jullie altijd zo fucking racistisch?’

’Probeer jíj maar eens Koreaans te praten!’

Als er één ding is, wat hier racistisch aan was – wat ik net heb gezegd – dan ga je morgenavond, morgenmiddag of nú naar het politiebureau. Dan doe je aangifte van racisme en dan praten we verder. Maar niet dit domme gelul. Ik word zo moe van dit gezeik, de hele tijd. Wat was hier racistisch aan, dan? Het feit dat ik zeg ’oké, hij zingt Engels, Koreaans en ik kan het niet heel goed verstaan’, is dat racistisch? Wat een gelul. Sorry dat ik zo boos word, maar ik zie hier allerlei kids in de appbox, van twaalf, dertien jaar met: ’Oh, racisme, racisme...’ Hier was niets racistisch aan!”

Tot slot geeft Barend de BTS-fans het advies zich in het woord racisme te verdiepen. „Googel het, zoek op Wikipedia. Kijk wat de definitie is van racisme en kom dan nog een keertje terug op je woord. Wat een gezeik, het is écht niet te geloven. Ongelooflijk. Excuus, ik kon het gewoon niet zo goed verstaan. Dat kan gebeuren, zeur niet zo.”