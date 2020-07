’Arresteer prins Andrew en Bill Clinton’

Ⓒ Getty Images

De Amerikaanse actrice en activiste Rose McGowan roept op tot de arrestatie van prins Andrew en Bill Clinton. De Britse royal en de voormalige Amerikaanse president moeten volgens McGowan, die in 2017 uitgebreid in het nieuws kwam toen ze filmbaas Harvey Weinstein beschuldigde van verkrachting, voor hun rol in de Jeffrey Epstein-affaire worden aangeklaagd vanwege hun banden met de misbruikmiljardair.