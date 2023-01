Boompje splijtzwam in sociale satire ’Concerned citizen’

Het homostel – gespeeld door acteurs die ook in het echt een paar zijn - is toe aan de volgende fase van hun relatie. Ben en Raz willen zelfs met hulp van een draagmoeder een kind. Ook daarom hebben zij in deze sociale satire van de Israëlische schrijver-regisseur Idan Haguel hun krappe woning in het centrum van Tel Aviv verruild voor een ruimere plek in een multiculturele buitenwijk.

Gastarbeiders en vluchtelingen zijn er ruim vertegenwoordigd, het straatbeeld is wat rommelig, maar uit betrouwbare bron hebben ze vernomen dat de gemeente fors inzet op verbetering. Een pas geplant boompje aan de overkant van de straat symboliseert voor Ben dat traject. Dus als hij een donkere man tegen het iele stammetje ziet leunen en hem daar tevergeefs op aanspreekt, doet hij prompt melding van vernieling. Niet veel later is hij getuige van schokkend politiegeweld, maar grijpt niet in.

Gewetenswroeging over zijn intolerantie en gebrek aan daadkracht, zetten in Concerned citizen Bens hele bestaan op losse schroeven. Het koesteren en verkondigen van idealistische denkbeelden blijkt immers veel goedkoper blijkt dan ernaar te handelen. Zo steekt filmmaker Haguel de draak met deugen voor de bühne. Gelukkig zonder zijn hoofdpersoon alsnog een heldhaftige uitweg te bieden.

✭✭✭ (3 sterren van 5)