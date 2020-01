Heel Holland Bakt brengt eerbetoon aan Martin Elferink

Helemaal aan het einde van het populaire bakprogramma op NPO1, na de aftiteling, verscheen er een zwart-witfoto van Elferink.

Vervolgens sprak Omroep MAX-baas Jan Slagter de woorden: „Martin Elferink, de man van André van Duin, is tot ons groot verdriet overleden. Hij was dé steun en toeverlaat van André en altijd aanwezig en betrokken bij de opnames van Heel Holland Bakt. We zullen hem ontzettend missen en wensen André heel veel sterkte met dit enorme verlies.”

Helemaal aan het einde van Heel Holland Bakt verscheen er een zwart-witfoto van Martin Elferink. Ⓒ NPO

De sympathieke presentator deed afgelopen weekend in De Telegraaf zijn verhaal over de man die hem zo gelukkig maakte. „Altijd samen, ja. We waren net de slager en zijn vrouw, de klok rond bij elkaar. Soms deed hij wel eens een boodschapje alleen. Maar als ik een pakje moest afhalen op het postkantoor, zei hij al: ’Dan ga ik gezellig met je mee.’ We hebben nooit één dag ruzie gehad, nooit. Ik ben er al niet van, maar met Martin kreeg helemaal nooit iemand ruzie.”

Heel Holland Bakt besteedde eerder dit seizoen ook al aandacht aan de vorig jaar overleden Martine Bijl, die de eerste seizoenen het programma presenteerde. In de baktent staat prominent een foto van de presentatrice. André zette het lijstje in de eerste uitzending in de tent neer nadat hij er een kus op drukte.

Morgen in De Telegraaf: het nieuwe leven van André, die vandaag in het DeLaMar Theater – in hij bijzijn van vrienden – zijn Martin herdacht.