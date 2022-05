Politie Italië verijdelt cyberaanvallen tijdens Songfestival

Afgelopen woensdag eiste Killnet nog de verantwoordelijkheid op voor aanvallen op de websites van verschillende Italiaanse instellingen, zoals de Senaat en de nationale gezondheidsdienst. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn westerse regeringen extra alert op cyberaanvallen door pro-Russische hackersgroepen.

Oekraïne won zaterdagavond de 66e editie van het Eurovisie Songfestival. Kalush Orchestra kreeg in totaal 631 punten. In de halve finale van het evenement op dinsdag, die doelwit van de hackers was, trad ook de Nederlandse inzending S10 op.