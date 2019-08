Graatmagere Doutzen Kroes onder vuur om bikinifoto

„Zo dankbaar dat ik de dag door mag brengen met mijn goede vriendin Candice Swanepoel”, schrijft Doutzen bij het kiekje waarop de twee dames in bikini poseren op een boot. Hoewel Kroes ook aardig wat complimentjes krijgt, valt vooral op dat haar volgers niet langer te spreken zijn over haar lichaam.

„Mag wel meer eten, jezus man”, reageert iemand. „Als ze 100 kg had gewogen was het ook niet goed geweest” verdedigt een ander haar. Maar: „Dit is wel heeeeeeeeeel mager”, concludeert een derde. Ook anderen vinden haar ’nieuwe’ lichaam niet oke. „ Gewoon eng die buik. Niet gezond dit.” Haar volgers stellen dan ook dat ze ’wat meer zou moeten eten’ en ze ’zoveel mooier is met wat meer rondingen’. „Het wordt tijd voor een flinke pan boerenkool met worst”, stelt een van haar Friese fans.