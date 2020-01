James Blunt zoekt nierdonor voor vader

In het programma vertelde de zanger dat zijn vader in het vierde stadium van een chronische nierziekte zit en dringend een nieuwe nier nodig heeft. „Met mijn vader gaat het niet goed. Hij heeft een nieuwe nier nodig. En hij is zelf een nierdonor. Dus ben ik hier gekomen om te vragen wat voor bloedgroep je hebt. Als je O-positief bent, dan neem ik je nier.”

Vorig jaar boden al twee vreemden hun nier aan, maar toen was het nog niet duidelijk of dat een match was. Gezien zijn nieuwe oproep, lijkt dat niet het geval.

In zijn lied Monsters schrijft de zanger onder meer: „Terwijl jij slaapt, probeer ik je trots te maken. Dus pappa, wil je je ogen niet sluiten? Wees niet bang. Het is mijn beurt om de monsters weg te jagen.”

