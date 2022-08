’James May in ziekenhuis na crash in Noorwegen’

May deed samen met zijn collega's Jeremy Clarkson (62) en Richard Hammond (52) een stunt in de tunnel waar ze om beurten in volle vaart doorheen reden. Het zicht was daarbij beperkt want de lichten gingen pas aan op de punten waar ze reden, waardoor het trio maar een paar seconden reactietijd kreeg.

Volgens The Sun reed May op het moment van de crash 120 kilometer per uur en zag het er in eerste instantie slecht uit voor de presentator. Hij was echter bij bewustzijn en zou hebben gezegd dat hij pijn in rug en nek had. Ook had hij zijn hoofd hard gestoten. Voor de veiligheid stond al een ambulanceteam klaar voor als het misging. Daardoor kon May snel naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het is niet de eerste keer dat een van de Grand Tour-leden, die voorheen de populaire show Top Gear maakten, gewond raakt bij opnames. Zo lag Hammond in 2006 twee weken in coma en in 2017 maakte hij opnieuw een zware crash. Wonder boven wonder liep hij toen alleen een gebroken been op.