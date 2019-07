Daniël Lohues op tournee met Holland Baroque

De Drentse zanger heeft naar eigen zeggen een sterke affiniteit met de grote meesters van de klassieke muziek. Dat Lohues zich laat inspireren door Bach en diens nalatenschap was de aanleiding voor deze samenwerking. Samen met Holland Baroque gaat hij op zoek naar eigen jeugdherinneringen rond Bach.

Het concert bevat bekende nummers van Lohues als Op fietse, Als de liefde maar blijft winnen en Tik Tak, maar natuurlijk ook muziek uit de achttiende eeuw. De première is op 12 oktober in het Wilminktheater in Enschede. Daarna doet de gelegenheidsformatie onder meer Leeuwarden, Assen, Groningen, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Haarlem aan.