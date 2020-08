Waarom ’liefdesbaby’ Charles en Camilla ervan overtuigd is hun zoon te zijn

Simon Dorante-Day met ‘vader’ Charles. Ⓒ Getty Images / Facebook

Al jaren beweert de 54-jarige Simon Dorante-Day dat hij het kind is van Charles en Camilla. De Engelsman is ervan overtuigd dat zij zijn natuurlijke ouders zijn en is inmiddels naar de rechtbank gestapt om zijn gelijk te halen. Onlangs deelde hij met Australische media de inhoud van een brief die hij in 2012 heeft gestuurd aan Charles en Camilla. Het markeert zijn jarenlange strijd naar erkenning waar hij meerdere bewijzen voor denkt te hebben...