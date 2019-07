Van Zlatan tot Bart: dit zijn de exen van Sylvie!

Bart Willemsen Ⓒ Hollandse Hoogte

Even zag het ernaar uit dat SYLVIE MEIS een ZOMER ZONDER LIEFDE tegemoet zou gaan. Maar op vakantie in Saint-Tropez verkeert zij toch wel degelijk in goed gezelschap! Aan het huwelijk van een wederzijdse vriendin in Venetië, hield zij een nieuwe liefde over. NICLAS CASTELLO (40) is een succesvol kunstenaar die nu haar hart veroverd heeft. Geen gekke vraag, gezien de vorige afleveringen uit Sylvie’s liefdessoap: VOOR HOELANG?