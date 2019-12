Brigitte Nijman en Robert Veuger in gelukkiger tijden Ⓒ Hollandse Hoogte

Zangeres Brigitte Nijman en haar man Robert Veuger hebben hun relatie beëindigd. De twee leerden elkaar eind 2009 kennen op een feest en trouwden zeven maanden daarna al. Robert was destijds degene die de eerste stap zette, door Brigitte aan te spreken en een paar maanden later per mail uit te nodigen voor een etentje.