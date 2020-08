Giel de Winter: ’Ik leerde John de Mol goedkoop produceren’

In de eerste aflevering staat de StukTV-maker centraal. Hij praat over de burn-out van zijn collega Stefan en over de verkoop van StukTV aan Talpa. Ook vertelt hij over zijn ervaringen met John de Mol. „Ik heb John wegwijs gemaakt in de onlinewereld. Hij heeft mij binnengehaald vanwege mijn kennis.”

Zo heeft Giel de Talpa-baas geleerd hoe je op een goedkope manier kunt produceren. „Ik weet nog goed dat ik voor de tweede keer bij hem kwam en hem liet zien wat Het Jachtseizoen ging kosten. Hij is vervolgens met dat papiertje de hele afdeling rondgegaan.”, vertelt hij.

In andere afleveringen van de serie komen onder andere Jesse Klaver, Tim Hofman en Anna Nooshin aan het woord. Iedere zaterdag wordt op het YouTube-kanaal van SLAM! een nieuwe aflevering geplaatst.