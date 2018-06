Ook Jade Olieberg in Amerikaanse serie Ransom

Olieberg speelt de dochter. Ook Jeroen Spitzenberger en Tobias Nierop spelen gastrollen in deze aflevering. Ransom, van producent Frank Spotnitz (X-Files, The Man in the High Castle), gaat over het werk van de succesvolle gijzelingsonderhandelaar Eric Beaumont, gespeeld door Luke Roberts.

De serie is in meer dan honderd landen te zien. CBS zendt de aflevering waarin de drie Nederlanders meespelen zaterdagavond 9 juni uit in de Verenigde Staten. Global zendt de aflevering tegelijkertijd uit in Canada.

Olieberg speelde hoofdrollen in de speelfilms Hoe overleef ik... mezelf? en Zomer en was op televisie te zien in het laatste seizoen van Penoza en in de telefilm Het hart van Hadiah Tromp.