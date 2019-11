Queens of the Stone Age-frontman Josh Homme gaat scheiden

Het is niet duidelijk waarom de 46-jarige rocker en de 40-jarige zangeres uit elkaar zijn. De twee trouwden in 2005 en hebben samen drie kinderen.

Josh en Brody leerden elkaar in 1996 kennen toen de zangeres nog getrouwd was met Rancid-zanger Tim Armstrong. De twee kregen een relatie toen Brody een paar jaar later in scheiding lag.