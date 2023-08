Televisiekoningin Hélène Hendriks aan eind VI zomer: ’Ik ga sowieso nog een jaar door’

Waar de talkshowpresentatoren van de NPO en RTL deze zomer vrij hebben gekregen, was Hélène Hendriks de afgelopen tijd hard aan het werk. Zes weken lang was zij met gemiddeld 800.000 kijkers de televisiekoningin op de late avond met haar zomerse talkshow De Oranjezomer op SBS6. De onderhandelingen over een nieuw contract zijn al een tijdje klaar, onthult Hendriks: „Ik heb nog niet getekend omdat ik nog even de kleine lettertjes wil laten controleren maar ik heb de mondelinge afspraak dat ik sowieso nog een jaar doorga.”

Hélène Hendriks: „Het is geen trucje wat ik doe.” Ⓒ ANP/HH