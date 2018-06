Guido Weijers zes keer Alpe d’Huez op

„Drie ritten lang had ik alleen maar regen”, vertelde Guido bij de finish op NPO Radio 5. „Mijn hele lichaam was koud en mijn rug super stijf. Gelukkig brak de zon een klein beetje door, anders was ik echt gestopt. Daarna werd alles iets soepeler.”

Het was een race tegen de klok, vertelde Guido, die tegen half acht finishte. „Als ik een soepje te veel had gegeten of broodje, dan had ik het niet gered.”

Guido fietste maar liefst zes keer naar boven. „Ik zie zoveel mensen zich allemaal inspannen en het gaat niet om het aantal. Het gaat om de pijn die je lijdt, het medeleven dat je krijgt hier op de berg en de saamhorigheid die we hier allemaal hebben door het evenement. Het is een prachtige ervaring.”