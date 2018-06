„Niels! Ik ga weer vieze dingen met je meisje doen!”, roept de verleider vanaf een balkon, zo is te zien aan het begin van de eerste aflevering op Videoland. Waarin ook al veel meer wordt prijsgegeven over het verdere verloop. Zonder al te veel verklappen: een hoop tranen en geschreeuw.

De reeks met VIPS trapt af met een kennismakingsrondje. Wie zijn de stellen, en waarom doen ze mee? Niels en Rosanna lijken wat recht te willen zetten in hun tweede ronde, want haar slippertje met Alex is nog wel een dingetje.

Niels en Rosanna Ⓒ Freddy Koh

Donny Roelvink (zoon van, broertje van en ’realityster’) en zijn Amijé hebben eigenlijk geen reden om zichzelf te bewijzen, en denken dat ze fluitend van het resort in Mexico komen. Ze snappen niet dat mensen het niet volhouden. Heerlijk naïef. Utopia-liefjes Ruud en Rowena hebben alle vertrouwen in elkaar. Maar daar komt hij, eenmaal in het spel, snel op terug: „In Temptation is geen zekerheid.”

Bij gebrek aan een vierde VIP-stel doen de onbekende Stefano en Gelina mee. Haar idee: „Als het op Temptation Island gebeurt, was het in Nederland waarschijnlijk ook wel gebeurd.” Ja, want thuis zit je ook elf dagen lang met gretige verleidsters om je heen continu te feesten, terwijl je partner uit beeld is? Bijzondere redenatie. Van Stefano is er een ex-scharrel tussen de verleidsters geplaatst. Ze blijken het niet eens over wat ze met elkaar hebben gehad. Gezellige beelden voor straks bij het kampvuur.

Traditioneel gaan de verleidsters langs bij de vrouwen, en de verleiders bij de mannen. Bij Ruud loopt het bijna uit op een handgemeen, de dames proberen elkaar verbaal te lijf te gaan. Zo krijgt Kelly ervan langs om haar (nep)billen. Maar de mannen blijken hun ogen niet van de imposante derrière af te kunnen houden. Helemaal als ze in een string de boel flink heen en weer schudt.

De billen van Kelly zijn ’van een ander leveltje’ dan die van Amijé, vindt Donny. Hij roept in de eerste afleveringen al geen toekomstbeeld met zijn vriendin te hebben, plus dat hij zijn rem niet kan vinden en drinkt tot het gaatje. Er gaan geruchten dat hij degene is die aan het seksen is in het voorstukje. Zeker niet ondenkbaar.

Hoogtepunt

De intro aan het begin van de afleveringen. Het belooft een mooi seizoen te worden. En ook al kan er al uit worden afgeleid welke relaties het zwaar te verduren krijgen: de rit is leuker dan de uitkomst.

Dieptepunt

Er is nog geen kampvuur geweest, maar Gelina trekt het nu al niet meer. Alleen al de wóórden van de verleidsters roeren haar tot tranen. Succes.

Verrassing

Een leuke twist: iedere keer als er vuurwerk is bij een van de resorts, is er in het andere kamp iemand over de schreef gegaan. Extra psychologische spelletjes voor de deelnemers.