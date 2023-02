Victoria Koblenko en partner staan stil bij Russische inval Oekraïne 1 jaar geleden

„3292 dagen oorlog, waarvan 365 de best gedocumenteerde dagen van een oorlog in de geschiedenis van de mensheid”, schrijft de actrice. „Veel onschuldige doden gevallen. En met hen ook onze illusie dat zoiets nooit meer zou kunnen gebeuren. Ongeloof. Schok. Woede. Angst. Verdriet. Trots. Al deze en meer emoties zijn in me geëxplodeerd het afgelopen jaar. Wat te zeggen van de tien miljoen vluchtelingen.”

Ook haar partner, de in Oekraïne geboren Evgeni Levtsjenko, staat op Instagram stil bij de inval op 24 februari. „Een jaar geleden begonnen Poetin en zijn bende een verschrikkelijke grootschalige oorlog tegen Oekraïne”, schrijft de voormalig profvoetballer. „We herinneren ons hoe we allemaal weigerden te geloven dat een oorlog mogelijk is. Dat de Russen de mensen in Oekraïne zouden vermoorden, verkrachten, bespotten en beroven. We herinneren ons de enorme files om de steden te verlaten. We herinneren ons de leugens en propaganda van de Russische tv-zenders.” Maar ook Oekraïense kinderen die door Russen zijn ontvoerd en de marteling van onschuldige mensen, schrijft hij. „Maar dit jaar liet ook zien hoezeer Oekraïne zich heeft verenigd.”

Oekraïne werd precies een jaar geleden vanuit diverse richtingen door Rusland aangevallen en moest zich in de eerste maanden defensief opstellen. Al snel werd een algemene mobilisatie afgekondigd, wat voor de meeste mannen betekende dat ze in Oekraïne beschikbaar moesten blijven voor het leger. Het tegenoffensief begon na een half jaar en de strijd wordt nu vooral gevoerd in het oosten van het land.