Denise Richards geopereerd aan vier hernia’s

Denise kampte al langer met pijn, maar luisterde niet goed naar haar lichaam. „Als moeder en vrouw met een carrière is het soms makkelijker om sterk te blijven en door te gaan. Ik dacht dat de pijn en mijn andere symptomen vanzelf weg zouden gaan. Dat gebeurde niet en het werd alleen maar erger.”

Doordat het verslechterde, moest de actrice onder het mes. Daar heeft ze van geleerd. „Ik heb te lang gewacht en ik had niet eens aan mijn man verteld hoe slecht ik me voelde (ik weet het, dat was stom)... Luister altijd naar je lichaam en zorg goed voor jezelf.”