Rockmuzikant Steven Van Zandt eist maatregelen VS

Zo wil Van Zandt dat alleen nog mensen in vitale beroepen de straat op mogen, maar dan wel als ze getest zijn. Verder komt ’Little Stevie’ ook nog met enkele economische voorstellen. Zo wil hij iedereen 2000 dollar per maand geven om eten te kopen. Die regel moet echt voor iedereen gelden. „Voor iedere staat en ieder land”, staat te lezen in een tweet die hij zondagmiddag plaatste.

Verder wil de rockmuzikant dat er geen rekeningen meer worden verstuurd en de rentes op leningen worden bevroren. „De overheid geeft en leent niet”, schrijft hij. „Zo gaan er geen banen verloren of bedrijven failliet.”

Om zijn plannen kracht bij te zetten, roept Van Zandt wereldleiders op om zijn ideeën bespreekbaar te maken bij de Verenigde Naties. Het maakt hem niet uit welke politicus zijn plan oppakt, als het maar gebeurt.