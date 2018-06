Heleen: ’Het verraste mij dat ik niet elke vrijpartij mijn orgasme opeiste’

„Het verraste mij dat ik, net als zoveel vrouwen, niet bij elke vrijpartij mijn orgasme opeiste”, aldus Heleen. „Ik had mij voorgenomen om feministisch te doen en net zoveel orgasmes te krijgen als Bart. Maar ik nam vaker dan verwacht genoegen met lekkere seks zonder orgasme.”

Verder leerde de schrijfster van haar experiment hoe fijn het is om met je partner over seks te kunnen praten. „Het moet eigenlijk eenzelfde onderwerp worden als de vraag: wat eten we vanavond?” bepleit de 53-jarige schrijfster.

Zij vindt dat praten over seks enigszins uit de taboesfeer moet worden getrokken. „Het is toch een raar onderwerp: je gaat het op je werk bij de koffieautomaat niet bespreken hoe lekker het bij jou was vannacht. Dat hoeft ook niet, maar het is misschien wel fijn voor mensen om eens te kunnen lezen hoe een seksleven van een normaal koppel is.”