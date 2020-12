Songfestivalorganisatie: te vroeg om te praten over publiek

De voorzitter van de Stuurgroep Fieldlab, een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector en de overheid, stelde dat door de evenementensector uiterlijk in januari testevenementen moeten worden georganiseerd. Vanwege de lange aanlooptijd bij de organisatie ervan, zou een songfestival met publiek zonder zo’n test maanden van tevoren niet mogelijk zijn.

Volgens de organisatie van het songfestival ligt dat anders. Het Eurovisie Songfestival in mei gaat hoe dan ook door, benadrukt de woordvoerder van de organisatie. „Hiervoor bereiden we diverse scenario’s voor, ook zonder publiek. Een besluit hierover vindt plaats in februari, uiterlijk in maart.”

Hoewel de organisatie het nu nog te vroeg vindt om iets te zeggen over publiek in de zaal van Rotterdam Ahoy, is er wel snel duidelijkheid nodig. „Voor ons is wel belangrijk dat er zo vroeg mogelijk in 2021 perspectief is wat er ten aanzien van evenementen mogelijk gaat zijn. Het is wel fijn om te zien dat iedereen zo betrokken is en wil dat het songfestival door kan gaan.”