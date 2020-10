Vriend moeder Gerard Joling (90) overleden

Gerard samen met zijn moeder Janny en haar vriend Cor. Ⓒ Facebook

Groot verdriet bij de familie Joling. COR (90), de vriend van moeder JANNY (91), is donderdagnacht overleden. De zanger bevestigt dit vreselijk nieuws tegenover Privé. „Het is vreselijk. Nu is het belangrijk dat ik een grote steun voor mijn moeder ben.”