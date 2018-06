Tim Hofman weer winnaar Best Social Awards

StukTV won voor het eerst een The Best Social Award voor Beste YouTuber. Politiehond Bumper sleepte de prijs in de wacht voor Beste Dier, een nieuwe categorie waar het publiek veelvuldig op heeft gestemd. Jesse Klaver liet ministers en Kamerleden achter zich in de categorie Beste Politicus en Cesar Majorana van het account @waaromvloggersjanken mag zichzelf dit jaar Beste Instagrammer noemen.

Er werden ook awards uitgereikt in de categorieën Beste Reactie, Beste Bericht van de Buurman en Beste Nieuwspagina. De winnaars van The Best Social Awards werden bepaald door zowel de stem van het publiek als die van een vakjury.

Het publiek stemde vooral veel in de categorieën Beste Personality, Beste YouTuber, Beste Dier en Beste Merk. In de categorie Beste YouTubeserie wist #BOOS met slechts 30 stemmen verschil te winnen van Het Jachtseizoen van de jongens van StukTV.

In totaal werden er tijdens deze 5e editie dertien prijzen in de publiekscategorieën uitgereikt. Woensdag werden al de winnaars in de business-categorieën bekendgemaakt, met prijswinnaars als bol.com, Hema en Bavaria. Tim Hofman won vorig jaar, net als Arjen Lubach, al drie Best Social Awards.