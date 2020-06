Jimmy Kimmel neemt een sabbatical

„Er is niks aan de hand, ik ben gezond, de familie is gezond. Maar ik heb gewoon even behoefte aan een lange break”, aldus Kimmel, die zijn show inmiddels al 18 jaar lang maakt en nu dus de laatste van dit seizoen achter de rug heeft.

Tijdens zijn afwezigheid wordt de show door gast-presentatoren gemaakt, iets wat al eerder gebeurde in 2017 toen Kimmels zoontje een aantal hartoperaties moest ondergaan. Het is nog niet bekend wie het stokje gaan overnemen. De eerste show zonder de talkshowhost start op maandag 6 juli.

Kimmel presenteerde zijn late night show sinds maart in een 30 minuten durende versie vanuit huis vanwege het coronavirus.