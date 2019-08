Ariana Grande ’trots en dankbaar’ tijdens contractdeal-jubileum

„Vandaag acht jaar geleden tekende ik bij Republic Records en zes jaar geleden bracht ik mijn debuutalbum uit”, mijmert Ariana in haar tweet. „Dankbaar voor mijn Republic-familie en zeer trots op ieder project dat we samen hebben afgerond.” De zangeres gaat vervolgens nog even door: „Muziek is het allermooiste wat er is. Bedankt voor het vertrouwen in mij en in mijn stem.”

Sinds haar contractdeal met het platenlabel won ze met haar muziek al diverse prijzen, waaronder een Grammy voor Best Pop Vocal Album in 2019.