Hélène Hendriks vaste gast bij VI 2.0

Zo liet de besnorde voetbalcommentator zich ontglippen dat het programma waarschijnlijk Veronica Inside gaat heten en verklapte hij dat Hélène Hendriks de nieuwe vaste gast aan tafel bij de heren zal worden.

De 37-jarige Hendriks is al vaker te zien geweest in Voetbal Inside. Daarnaast is ze tafeldame bij De Wereld Draait Door en presenteert ze diverse programma’s, waaronder de sportquiz Matchwinner Pro.