Johan Derksen: ’Ik heb nergens spijt van’

Op de vraag hoe ze terugkijken op het afgelopen seizoen van Voetbal Inside laat René weten het gevoel te hebben dat ’de gevoeligheid dit jaar lijkt te zijn toegenomen’. Ondanks dat er regelmatig forse kritiek was op de grappen die de mannen maakte, zegt Johan Derksen nergens spijt van te hebben. „Ik heb nergens spijt van, de selectieve verontwaardiging en alle kritiek heb ik schijt aan”, vertelt Derksen.

De drie voetbalcommentatoren onthullen dat ze vrijwel geen contact onderling met elkaar hebben. „Normaal gesproken gaan we alleen maar zitten en alles gebeurt. We doen wat we voelen, Als dat reactie oplevert is het leuk, zolang we maar dicht bij onszelf blijven”, aldus Wilfred Genee.

Boek

Over het boek Inside, over dat wat er achter de schermen van het programma gebeurt en waarin de boze mail van ’directeurtje’ van voormalig directeur Marco Louwerens is te lezen, is Derksen heel duidelijk. „Het boek interesseert me niet, geloof dat René er ook niets van gelezen heeft”, laat Johan weten. Hij geeft toe het net als René van der Gijp niet gelezen te hebben. Ook zegt hij dat ze pas twee weken van tevoren op de hoogte waren van de komst van het boek.

Veronica

Wanneer Eva vraagt naar hun overstap naar Veronica, zegt Genee een ’goede tijd te hebben gehad bij RTL’, maar dat er niks meer voor hem bij de zender viel te bereiken. „Het enige wat wij willen is leuke televisie maken, ik denk dat we het niveau kunnen vasthouden” zegt Wilfred, waarop Johan aanvult: „We hebben besloten onszelf te blijven”, en alle drie de heren laten duidelijk weten John de Mol van tevoren gewaarschuwd te hebben dat hij zich niet met de inhoud van het programma mag bemoeien.

Johan Derksen laat daarnaast zichzelf ontglippen dat het programma waarschijnlijk Veronica Inside gaat heten en Hélène Hendriks vaste tafelgast wordt.