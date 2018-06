Nasrdin Dchar speelt rol in eerste film Ish

Ⓒ ANP Kippa

Nasrdin Dchar en de Belgische actrice Veerle Dobbelaere spelen de hoofdrollen in de eerste film van de Belgische choreograaf Ish Ait Hamou. Ish is in Nederland vooral bekend als jurylid van So You Think You Can Dance. Hij bewerkte voor zijn korte film Klem zijn eigen roman Als je iemand verliest kan je niet verliezen, maakte de producent donderdag bekend.