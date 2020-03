Oprah Winfrey heeft Stedman naar gastenverblijf verbannen

Volgens de talkshowkoningin nam haar partner, een veelgevraagd spreker over onderwerpen rond onderwijs en leiderschap, de uitbraak van het coronavirus in eerste instantie minder serieus en is hij veel blijven reizen. „Stedman is pas donderdag teruggekomen uit Chicago, daarvoor sprak hij in St. Louis, hij heeft in verschillende vliegtuigen gezeten”, vertelt Oprah in het interview. „Dus toen hij vroeg: ’wat is de procedure als ik thuiskom?’ zei ik ’Nou, de procedure is: je slaapt niet in mijn bed’.”

De presentatrice legt uit dat ze de extra voorzorgmaatregel heeft genomen omdat ze net hersteld is van een longontsteking en pas een week van de antibiotica af is. Het stel lijkt prima met de situatie te kunnen leven. In het filmpje zwaait Stedman uit het raam en zegt „mijn eten wordt aan de deur bezorgd, dus het is zo slecht nog niet.” Oprah laat weten: „Mensen vragen of Stedman er niet boos over is, maar dat is niet zo. Hij houdt me graag gezond.”