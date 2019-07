Timor Steffens is tien kilo afgevallen

„Vooral de afgelopen jaren waarin ik niet heel actief was als danser, maar meer als creatief directeur en choreograaf, kostte het me echt wel wat moeite”, zo schrijft Timor op Instagram.

Twee jaar geleden scheurde hij zijn achillespees en dat gebruikte hij graag als excuus. „Ik hield mezelf voor dat ik niet in vorm was daardoor, ook al was ik compleet hersteld. Smoesjes, smoesjes, smoesjes... Maar ik heb mezelf beloofd dat er geen excuses meer waren en dat ik de beste versie van mezelf wilde zijn.”

En dat is gelukt: hij raakte de tien kilo in maar zes weken kwijt.