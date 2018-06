Robbie Williams bedankt brandweer Londen

In een video die Ayda op Instagram plaatste, looft ze de ’geweldige brandweerlieden die ons veilig hebben gehouden.’ Ook bedankt ze het personeel van het hotel en iedereen die het stel heeft gesteund. „We zijn heel dankbaar dat we gezond en gelukkig zijn en dat iedereen veilig is”, aldus de actrice.

Ook Robbie neemt even het woord in de clip. „Alles wat mijn mooie vrouw zegt. Niemand is gewond geraakt, iedereen is oké.” Tegen de medewerkers van het hotel zegt hij: „Het is erg dat het gebeurd is, maar we houden evengoed van jullie.”