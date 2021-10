Queen Elizabeth beleeft horrorjaar opnieuw

Behalve de scheidingen van bijna al haar kinderen, hield de vorstin een trauma over aan de grote brand die uitbrak in het hoofdkwartier van de familie: Windsor Castle.

Daar sloegen in november 1992 de vlammen metershoog uit het dak en koningin Elizabeth moest met eigen ogen toezien hoe snel het vuur om zich heen greep. Ternauwernood konden enkele kostbare kunstwerken in veiligheid worden gebracht, andere stukken en verschillende zalen gingen verloren. Terugkijkend op 1992 sprak zij later van een ’annus horribilis’: een horrorjaar.

Windsor Castle in vuur en vlam (1992). Ⓒ Getty Images

Windsor Castle werd helemaal gerestaureerd en was deze week natuurlijk niet het decor van de scènes waarin The Crown die brand laat zien. Daarvoor weken cast en crew uit naar Burghley House in Lincolnshire, waar een adellijk landgoed – uit dezelfde tijd – zo voor Windsor kan doorgaan. Flikkerende lampen en rookmachines op het dak suggereren dat de brandweer nu zijn handen vol heeft aan het redden van dit monument.

Net als in 1992 arriveert de koningin, dan gespeeld door Imelda Staunton, in een Range Rover bij het kasteel op het hoogtepunt van de brand, die vijftien uur duurde en liefst 115 kamers in de as legde.

Dit alles is te zien in serie vijf van The Crown, naar verwachting in november 2022.